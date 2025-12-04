Аналитик Беляев заявил, что ЕС не сможет предоставить Украине «репарационный кредит»
Европейскому союзу не удастся предоставить Украине «репарационный кредит», предусматривающий конфискацию российских активов. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом».
Как пояснил специалист, этот вид кредитования подразумевает возврат займа Украиной после получения компенсационных выплат от России. Идея выглядит привлекательной, но для реализации такого сценария потребуется нанесение серьезного поражения России в военном конфликте и принуждение ее к согласию на выплаты, включая использование арестованных активов.
«Мягко говоря, фантастический сценарий. Такое попросту невозможно. Единственное, что Евросоюз может сделать, так это дать Украине в кредит часть доходов, полученных от российских активов», — высказался эксперт.
По его словам, учитывая низкий кредитный рейтинг Украины, выдача займов возможна исключительно при условии надежных гарантий возврата, чего пока достичь не удается.