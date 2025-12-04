Аналитик Беляев заявил, что ЕС не сможет предоставить Украине «репарационный кредит»

Европейскому союзу не удастся предоставить Украине «репарационный кредит», предусматривающий конфискацию российских активов. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с « Ридусом ».

Как пояснил специалист, этот вид кредитования подразумевает возврат займа Украиной после получения компенсационных выплат от России. Идея выглядит привлекательной, но для реализации такого сценария потребуется нанесение серьезного поражения России в военном конфликте и принуждение ее к согласию на выплаты, включая использование арестованных активов.

«Мягко говоря, фантастический сценарий. Такое попросту невозможно. Единственное, что Евросоюз может сделать, так это дать Украине в кредит часть доходов, полученных от российских активов», — высказался эксперт.

По его словам, учитывая низкий кредитный рейтинг Украины, выдача займов возможна исключительно при условии надежных гарантий возврата, чего пока достичь не удается.