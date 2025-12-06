Париж признали лучшим городом мира в 2025 году

Столица Франции Париж возглавила топ лучших городов мира в 2025 года. Рейтинг опубликовало аналитическое агентство Euromonitor International .

Авторы рейтинга объяснили, что Париж переживает новый туристический бум благодаря наплыву футбольных болельщиков после победы ПСЖ в Лиге чемпионов и недавно вновь открывшемуся собору Парижской Богоматери.

В материале говорится, что мегаполис оказался самым подготовленным к приему туристов из-за политики в области туризма и инфраструктуры.

Индекс рассматривает ведущие города и ранжирует их по таким критериям, как туризм, устойчивое развитие, экономические показатели, а также охрана здоровья и безопасность.

В первую десятку рейтинга также вошли Мадрид, Токио, Рим, Милан, Нью-Йорк, Амстердам, Барселона, Сингапур и Сеул. Российские города в списке отсутствуют.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Москву лучшим городом планеты, писали «Известия».