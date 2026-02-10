Пара из Гонконга случайно нашла в Telegram свое интимное видео из номера отеля

Житель Гонконга случайно нашел в Telegram порнографическое видео с собой и своей девушкой. Подробности узнала «Би-би-си».

Пара обнаружила часовой ролик в 2023 году. Оказалось, что неизвестные заранее установили скрытую камеру в номере отеля в китайском Шэньчжэне, где они останавливались.

Получив запись, злоумышленники смонтировали ролик и слили в открытый доступ. Девушка, увидев это, поначалу решила, что ее парень шутит, но затем пришла в настоящий ужас.

Происшествие серьезно повлияло на отношения. Пара не разговаривала несколько недель, а теперь старается избегать отелей и в общественных местах носит головные уборы, чтобы их не узнали.

Проблема «шпионского порно» широко распространена в Китае, значительная часть подобного контента распространяется через Telegram. Несмотря на законодательные запреты, случаи тайной съемки в отелях и арендованных квартирах продолжают фиксировать по всей стране.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ограничить доступ к порносайтам для бездетных россиян.