Папа римский выступил с заявлением по ситуации в Венесэуле

В ситуации с нападением США на Венесуэлу благо народа республики должно находиться выше всех других соображений. Об этом по окончании воскресной аудиенции в Ватикане заявил папа римский Лев XIV, его слова привело агентство Reuters .

Понтифик признался, что беспокойно следит за развитием событий в Венесуэле.

«Благо народа Венесуэлы должно возобладать над другими соображениями, привести к преодолению насилия и помочь вступить на путь мира и справедливости», — сказал он.

Папа римский также призвал обеспечить верховенство права и суверенитет страны, уважать гражданские права человека и уделить внимание страдающим от тяжелой экономической ситуации бедным слоям населения.

Ранее Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес временно управлять республикой после захвата президента Николаса Мадуро американскими военными.