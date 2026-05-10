Папа Римский поразил соцсети винтажными кроссовками Nike

Папа Римский Лев XIV появился в трейлере документального фильма Leone a Roma в папской мантии и белых кроссовках, вызвав резонанс в соцсетях. Пользователи удивились, увидев его в настолько повседневной обуви, сообщило издание Das Bild .

«Потому что понтифик не просто ходит в кроссовках с фирменным логотипом Nike. Что впечатлило людей еще больше: обувь папы Льва кажется винтажной. Папа носил кроссовки Nike Franchise Low — кроссовки, которые изначально были выпущены в семидесятых, но были переизданы в 2008 году», — уточнили в материале.

При этом Лев XIV не единственный понтифик, предпочитающий удобную обувь. В 2005 году папа Римский Бенедикт XVI вызвал международный резонанс, когда надел на аудиенцию красные туфли Prada. После этого итальянские журналисты с благоговением называли его «Папой Прада». Позже в Ватикане рассказали, что это были вовсе не Prada, а красные кожаные туфли ручной работы, изготовленные ватиканским сапожником.

Папа Римский Франциск запомнился бело-желтыми в цветах Ватикана кроссовках Nike, которые ему подарили. Их украшали надписи «Папа» и «Франциск» на заднике обеих туфель. Франциску они нравились, но ходить он предпочитал в черной ортопедической обуви из-за хронических проблем с коленом. В 2013 году американский журнал Esquire, к слову, признал главу римско-католической церкви папу Римского Франциска самым стильным мужчиной уходящего 2013 года.

