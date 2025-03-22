Папа римский разучился говорить после болезни

Папе римскому Франциску придется заново учиться говорить после лечения. Об этом агентству Reuters рассказал кардинал Виктор Мануэль Фернандес.

Он объяснил, что проблемы с речью у понтифика начались из-за кислородной терапии — она «высушивает все».

«Ему нужно заново учиться говорить, но в целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — добавил кардинал.

Он опроверг информацию о планах папы римского отречься от престола.

Ранее понтифик впервые за три недели пребывания в больнице обратился к верующим. Он поблагодарил всех за молитвы. Было слышно, что Франциск с трудом разговаривает. Служба печати Святого престола объявила, что состояние папы остается стабильным.