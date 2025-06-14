Папа римский призвал Иран и Израиль к здравому смыслу на фоне авиаударов

Папа римский Лев XIV обратился к Ирану и Израилю с призывом проявить ответственность и здравый смысл, напомнив, что все страны обязаны поддерживать мир. Об этом сообщил Reuters .

Он отметил, что создание безопасного мира без ядерной угрозы возможно только через встречи и честный диалог. По его словам, отношения должны строиться на справедливости, братстве и заботе об общем благе.

Понтифик подчеркнул, что никто не должен угрожать существованию других, а задача государств — искать пути к примирению и предлагать решения, которые обеспечат безопасность и уважение для всех.

Ранее Минобороны Израиля пригрозило сжечь Тегеран. По его словам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи превращает граждан в заложников и материализует сценарий, при котором они заплатят высокую цену за вред населению Израиля.