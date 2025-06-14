Минобороны Израиля пригрозило сжечь Тегеран

По его словам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи превращает своих граждан в заложников и материализует сценарий, при котором они заплатят высокую цену за вред населению Израиля.

«Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран сгорит», — предупредил Кац.

Иран в ночь на 14 июня нанес Израилю ответный удар. ВВС еврейского государства вывели из троя лишь до 5% ракетных систем КСИР, в то время как еще десятки тысяч готовы к развертыванию.