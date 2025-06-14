Минобороны Израиля пригрозило сжечь Тегеран

Тегеран сгорит, если Иран продолжит ракетные атаки на Израиль. Такое заявление сделал министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, чьи слова привел телеканал Ynet.
По его словам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи превращает своих граждан в заложников и материализует сценарий, при котором они заплатят высокую цену за вред населению Израиля.
«Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран сгорит», — предупредил Кац.
Иран в ночь на 14 июня нанес Израилю ответный удар. ВВС еврейского государства вывели из троя лишь до 5% ракетных систем КСИР, в то время как еще десятки тысяч готовы к развертыванию.
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