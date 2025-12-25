Папа Римский поздравил верующих с Рождеством на 10 языках

Папа Римский Лев XIV после традиционного рождественского благословения Urbi et Orbi поздравил верующих с Рождеством сразу на десяти языках. об этом сообщило РИА «Новости» .

Понтифик обратился к католикам и тысячам паломников с центрального балкона собора Святого Петра в Ватикане. Несмотря на дождливую погоду, на площади перед базиликой собрались около 26 тысяч человек.

Лев XIV произнес короткие поздравления на итальянском, французском, английском, немецком, испанском, португальском, польском, арабском, китайском и латинском языках. Отмечается, что его предшественник папа Франциск такой многоязычный формат в рождественском обращении не использовал.

В завершение послания понтифик по традиции даровал отпущение грехов всем, кто следил за благословением по телевидению, радио, в интернете или присоединился к нему духовно.

