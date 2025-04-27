Папа римский потратил 200 тысяч евро на макаронную фабрику при тюрьме
Папа римский Франциск перед своей смертью потратил 200 тысяч евро на то, чтобы закрыть ипотеку макаронной фабрики. Предприятие работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом сообщил журнал The Economist, ссылаясь на духовное завещание.
Это были почти все личные накопления священника. Сумма в переводе в российскую валюту составляет 12,2 миллиона рублей.
Также в завещании Франциск зашифровал предназначение церкви. Он написал, что святилище должно быть с теми, кто «находится на обочине общества». Также папа римский распорядился, чтобы его похоронили подальше от Ватикана в базилике Санта-Мария-Маджоре.
Папа римский (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. Похороны прошли в субботу, 26 апреля, в Риме.