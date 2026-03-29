Папа римский обратился к развязавшим войны лидерам в Вербное воскресенье

Нельзя использовать религию для оправдания войны. Бог не услышит молитвы лидеров, чьи руки в крови, заявил папа римский Лев XIV во время мессы в Вербное воскресенье на площади святого Петра. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Это наш Бог: Иисус, Царь мира, отвергающий войну, которого никто не может использовать для оправдания войны. Он не слышит молитвы воюющих, но отвергает их», — сказала понтифик перед тысячами верующих.

Он напомнил, что Иисус упрекнул ученика за попытку отбиться мечом от солдат. Таким образом он отверг насилие и, вместо того чтобы спастись, позволил себя распять.

Папа римский процитировал отрывок из Библии, в котором говорилось, что, несмотря на молитвы, Бог не услышит тех, чьи руки в крови.

Ранее Лев XIV помолился о прекращении огня в Иране. Он призвал к миру и диалогу.