Папа римский назвал конфликт на Ближнем Востоке воплем перед лицом Бога

Папа римский Лев XIV высказался о продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке. Во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане он призвал молиться о прекращении боевых действий, сообщил Vatican News.

«Смерть и боль, причиненные этими войнами, это скандал для всей человеческой семьи и вопль перед лицом Господа», — сказал Лев XIV.

Он подчеркнул, что верующие должны непрестанно молиться о прекращении огня и об открытии мирного пути, основанного на диалоге.

Ранее папа римский выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле. По его словам, благо народа страны должно находиться выше всех других соображений.