Папа римский обратился к Путину с просьбой

Папа римский Лев XIV призвал президента России Владимира Путина «сделать жест, способствующий миру» на Украине. Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, цитату привело РИА «Новости» .

«Папа римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», — сообщил он.

По его словам, Лев XIV убежден, что общие христианские ценности помогут в мирном урегулировании украинского конфликта.

Ранее Путин и Лев XIV во время телефонного разговора обменялись мнениями относительно переговорного процесса в Стамбуле и его перспективах. Российский лидер обратил внимание на то, что киевский режим стремится к эскалации конфликта, а также уничтожает каноническую Украинскую православную церковь.