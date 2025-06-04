Папа римский обратился к Путину с просьбой
Папа римский Лев XIV призвал президента России Владимира Путина «сделать жест, способствующий миру» на Украине. Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, цитату привело РИА «Новости».
«Папа римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», — сообщил он.
По его словам, Лев XIV убежден, что общие христианские ценности помогут в мирном урегулировании украинского конфликта.
Ранее Путин и Лев XIV во время телефонного разговора обменялись мнениями относительно переговорного процесса в Стамбуле и его перспективах. Российский лидер обратил внимание на то, что киевский режим стремится к эскалации конфликта, а также уничтожает каноническую Украинскую православную церковь.