Папа римский Лев XIV исключил участие Ватикана в разрешении конфликта на Украине

Участие Ватикана в качестве посредника для разрешения украинского конфликта сегодня маловероятно. Об этом в интервью порталу Crux заявил папа римский Лев XIV.

Он пояснил, что нужно различать проповедь с призывом к миру и прекращению боевых действий и выступление ее автора в качестве нейтрального посредника между участниками конфликта.

«Я бы провел различие между голосом Святого Престола в призывах к миру и его ролью как посредника, что, на мой взгляд, совершенно другое и менее реально, чем первое», — заявил понтифик.

Папа римский добавил, что его предшественник с начала боевых действий прилагал большие усилия, чтобы сохранить позицию нейтралитета и не выступать ни за одну из сторон, но при этом ратовал за то, чтобы боевые действия прекратились.

«Думаю, разные акторы должны достаточно сильно давить, чтобы противники сказали: „Хватит, пора искать другой путь решения разногласий“», — подытожил понтифик.

В конце мая министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров российской и украинской делегаций не может пройти в Ватикане. Он пояснил, что от присутствия на католической площадке представителей двух православных стран неудобно станет всем.