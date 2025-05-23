Лавров назвал Ватикан неподходящим местом для диалога России и Украины
Лавров: Ватикан испытает дискомфорт от переговоров православных России и Украины
Проведение второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Ватикане не очень реалистично. Предоставление католической площадки для двух православных стран выглядит странно. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он не исключил, что и Ватикан испытает достаточный сильный дискомфорт, если вынужден принять делегации двух православных стран.
«Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин», — подчеркнул Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что дату проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной пока не назначили.
О том, что новая встреча делегаций России и Украины пройдет в Ватикане в середине июня, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.
По словам собеседников журналистов, американский лидер назвал Ватикан возможным местом второго раунда российско-украинских переговоров в ходе общения с европейскими лидерами. Источники добавили, что Трамп пообещал направить на встречу госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.