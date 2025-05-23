Лавров назвал Ватикан неподходящим местом для диалога России и Украины

Проведение второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Ватикане не очень реалистично. Предоставление католической площадки для двух православных стран выглядит странно. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он не исключил, что и Ватикан испытает достаточный сильный дискомфорт, если вынужден принять делегации двух православных стран.

«Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин», — подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что дату проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной пока не назначили.

О том, что новая встреча делегаций России и Украины пройдет в Ватикане в середине июня, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

По словам собеседников журналистов, американский лидер назвал Ватикан возможным местом второго раунда российско-украинских переговоров в ходе общения с европейскими лидерами. Источники добавили, что Трамп пообещал направить на встречу госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.