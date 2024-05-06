Папа римский Франциск назвал условия участия в конференции по Украине | 360°

Мир 06 мая 2024, 00:00 Папа римский Франциск назвал условия участия в конференции по Украине Севастьянов: папа римский исключил участие в конференции по Украине без России РИА «Новости»

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Папа римский Франциск не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию, если на нее не будет приглашена Россия. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

В качестве подтверждения своих слов он подчеркнул, что лично общался с понтификом по этому поводу.

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«Папа сказал, что поедет на конференцию, только если на нее будет приглашена и Россия», — заявил Севастьянов.

Таким образом он прокомментировал слова президента Швейцарии Виолы Амхерд о приглашении главы всемирной католической церкви на так называемую мирную конференцию по урегулированию украинского кризиса, которую запланировали на июнь.

Власти Швейцарии только на словах хотят пригласить Россию на эту конференцию, но на деле их заявление является враньем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Франциск поздравил Владимира Путина с избранием на должность президента России.