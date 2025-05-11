Папа Лев XIV посетил могилу своего предшественника Франциска

Папа римский Лев XIV посетил могилу своего предшественника папы Франциска на Апостольском престоле и прочитал молитву. Об этом сообщила пресс-служба печати Ватикана.

Понтифик в частном порядке побывал на богородичном святилище Матери Доброго совета в городке Дженаццано.

«На обратном пути в Ватикан папа Лев XIV доехал до базилики Санта-Мария-Маджоре, где помолился перед гробницей папы Франциска и иконой Девы Марии», — уточнили в Ватикане.

Конклав избрал нового главу Католической церкви 8 мая. Им стал кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево, который взял имя Лев XIV.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с избранием пожелал ему успехов, сообщал телеканал «Звезда». Глава государства выразил надежду на то, что налаженный диалог с Россией будет развиваться и в дальнейшем.