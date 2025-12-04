Pantone объявил главный цвет 2026 года
Pantone объявил оттенок «Облачный танцор» главным цветом 2026 года
Pantone выбрал главный цвет следующего 2026 года. Им стал нейтральный белый Cloud Dancer — 11-4201 «Облачный танцор». Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Института цвета.
В организации отметили, что этот цвет приносит в шумный мир спокойствие, ясность и творческое дыхание.
«Cloud Dancer помогает нам услышать голос нашего внутреннего „я“ и сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов», — сказала глава Pantone Литрис Эйсман.
Институт определяет цвет года с 2000-го, стараясь отразить им двух времени и настроение общества. Именно выбранный Pantone оттенок пользуется особым спросом в сфере моды и искусства в последующие 365 дней.
Цветом 2025 года был Mocha Mousse 17-1230 — шоколадный «мокко мусс».