Институт цвета Pantone определил оттенок 2025 года

Для иллюстрации своего выбора они представили его в виде десерта.

«Теплый, насыщенный коричневый оттенок. Он напоминает о восхитительных свойствах шоколада и кофе и отвечает нашему стремлению к комфорту», — так оценили цвет 2025 года специалисты.

Институт Pantone каждый декабрь представляет новый цвет будущего года, привлекая к этой работе известных дизайнеров. Этот год стал первым, когда оттенок представили в виде реальной инсталляции. Обычно авторы указывали только сам выбранный цвет.

Для заканчивающегося 2024 года цветом стал «персиковый пух» (Peach Fuzz). Эксперты назвали его символом сострадания и демонстрацией желания заботы о близких.