Институт цвета Pantone определил оттенок 2025 года
Институт Pantone назвал цветом 2025 года коричневый Mocha Mouss
Главным цветом наступающего 2025 года станет оттенок шоколадный «мокко мусс» (Mocha Mouss). Такой выбор сделали специалисты американского института цвета Pantone, сообщила пресс-служба организации.
Для иллюстрации своего выбора они представили его в виде десерта.
«Теплый, насыщенный коричневый оттенок. Он напоминает о восхитительных свойствах шоколада и кофе и отвечает нашему стремлению к комфорту», — так оценили цвет 2025 года специалисты.
Институт Pantone каждый декабрь представляет новый цвет будущего года, привлекая к этой работе известных дизайнеров. Этот год стал первым, когда оттенок представили в виде реальной инсталляции. Обычно авторы указывали только сам выбранный цвет.
Для заканчивающегося 2024 года цветом стал «персиковый пух» (Peach Fuzz). Эксперты назвали его символом сострадания и демонстрацией желания заботы о близких.