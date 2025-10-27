Паника у геймеров. РКН мог заблокировать серверы Amazon

В России сообщили о сбоях в сервисах, которые связаны с серверами Amazon

Сразу в нескольких регионах России геймеры пожаловались на проблемы с доступом к популярным видеоиграм. В Telegram-канале «Ньюсач» допустили, что это связано с новыми блокировками со стороны Роскомнадзора.

Наибольшее количество жалоб поступает от игроков Battlefield 6 — им не удается войти в систему. Схожие проблемы наблюдаются и в других проектах, использующих инфраструктуру Amazon Web Services (AWS).

Amazon Web Services — крупнейшая в мире облачная платформа, обеспечивающая работу сайтов, приложений, игровых серверов и потоковых сервисов. Через нее проходят миллионы соединений, включая игровые сессии, облачные хранилища и онлайн-магазины.

После блокировки пользователи столкнулись с трудностями при авторизации, сбоем серверов и недоступностью части сервисов. Представители Amazon и игровых компаний официальных комментариев пока не давали.

Специалисты отмечают, что ограничение доступа к AWS может вызвать временные перебои не только в игровой индустрии, но и в работе интернет-платформ, зависящих от облачных решений американского гиганта.

Роскомнадзор о блокировке серверов Amazon не сообщал. При этом только 20 октября платформа AWS столкнулась с масштабным сбоем — здесь признавали, что на устранение его причин понадобится время.

