Паника на границе. Войска КНДР заметили в Южной Корее
UNC: около 30 военных КНДР пересекли межкорейскую границу
Около тридцати северокорейских военнослужащих недавно пересекли межкорейскую границу. Об этом сообщило Командование ООН (UNC), их заявление агентство Yonhap.
Нарушение сразу зафиксировали военные силы Южной Кореи. По данным агентства, они открыли «предупредительный огонь». О пострадавших не сообщалось.
Неизвестно, вернулись ли подразделения Северной Кореи за демаркационную линию.
Накануне стало известно, что военные Южной Кореи 19 августа открывали предупредительный огонь на границе. Пхеньян счел это провокацией. С таким заявлением выступил замглавы северокорейского Генштаба.
В Сеуле ответили, что военные начали стрелять только после того, как войска Северной Кореи перешли демаркационную линию между странами.
UPD: Yonhap отдельным материалом уточнило, что речь шла именно об этом происшествии, солдат КНДР заметили еще 19 августа.
Эти военнослужащие проводили строительные и ремонтные работы, притом Пхеньян заранее уведомлял UNC о планируемой строительной деятельности в определенных районах демилитаризованной зоны.
В январе 2024 года Ким Чен Ын провел в Северной Корее своего рода идеологическую революцию. Он официально объявил, что КНДР отказывается от цели мирного объединения с Южной Кореей.
Территория «к югу от 38 параллели», по которой была проведена граница, с этого момента считается в Северной Корее полноценным, но враждебным государством.
В июле 2025 года в КНДР пообещали поддерживать Россию в защите суверенитета.