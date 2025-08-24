Паника на границе. Войска КНДР заметили в Южной Корее

Около тридцати северокорейских военнослужащих недавно пересекли межкорейскую границу. Об этом сообщило Командование ООН (UNC), их заявление агентство Yonhap .

Нарушение сразу зафиксировали военные силы Южной Кореи. По данным агентства, они открыли «предупредительный огонь». О пострадавших не сообщалось.

Неизвестно, вернулись ли подразделения Северной Кореи за демаркационную линию.

Накануне стало известно, что военные Южной Кореи 19 августа открывали предупредительный огонь на границе. Пхеньян счел это провокацией. С таким заявлением выступил замглавы северокорейского Генштаба.

В Сеуле ответили, что военные начали стрелять только после того, как войска Северной Кореи перешли демаркационную линию между странами.

UPD: Yonhap отдельным материалом уточнило, что речь шла именно об этом происшествии, солдат КНДР заметили еще 19 августа.

Эти военнослужащие проводили строительные и ремонтные работы, притом Пхеньян заранее уведомлял UNC о планируемой строительной деятельности в определенных районах демилитаризованной зоны.

В январе 2024 года Ким Чен Ын провел в Северной Корее своего рода идеологическую революцию. Он официально объявил, что КНДР отказывается от цели мирного объединения с Южной Кореей.

Территория «к югу от 38 параллели», по которой была проведена граница, с этого момента считается в Северной Корее полноценным, но враждебным государством.

В июле 2025 года в КНДР пообещали поддерживать Россию в защите суверенитета.