«Паническое состояние». Арабские страны могут отказаться от баз США на Ближнем Востоке

Военная операция США в Иране рискует обернуться геополитической катастрофой. Теперь арабские страны могут «выставить за дверь» американских военных, таким прогнозом на YouTube поделился бывший британский дипломат Аластер Крук.

Аналитик предположил, что страны Персидского залива, такие как Катар и ОАЭ, больше не чувствуют себя в безопасности. Иран прямо дал им понять: удары по их территории (включая недавние взрывы в Дохе, Абу-Даби и Дубае) — это плата за поддержку США и Израиля.

Крук считает, что скоро из того же Дубая американцам могут просто позвонить и сказать: «Убирайтесь отсюда». В результате США лишатся всего плацдарма на Ближнем востоке, где расположено множество американских баз.

Ситуация в самом Вашингтоне тоже тяжелая. Экс-дипломат утверждает, что администрация Трампа находится «почти в паническом состоянии».

В Пентагоне и Белом доме осознают, что операция «Эпическая ярость» уже вышла из-под контроля. Военные планы сорваны: Иран не только выстоял, но и начал уничтожать американскую логистику и радары в регионе, используя недорогие дроны и старые ракеты.

Главный итог, по мнению Крука, печален для Вашингтона: вместо быстрой победы США получили риск полной потери влияния на Ближнем Востоке. Иран получил возможность поставить соседей по региону перед выбором: либо они закрывают базы США, либо продолжают принимать на себя ответные удары.

Ранее в Иране назвали базы США на Ближнем Востоке законными целями ударов.