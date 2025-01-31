Панамский канал назвали стратегическим активом США

Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом» и он не может находиться под контролем Китая. Об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне в ходе брифинга, сообщил ТАСС.

«Это ключевой вопрос. Если XXI век будет золотым веком Америки, то данный стратегический актив не может находиться под контролем Китая ни де-факто, ни де-юре», — заявил спецпредставитель.

Новый госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить в ближайшие дни Панаму, Сальвадор, а также Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику. В ходе поездки он встретится с должностными лицами и бизнесменами.

Поездка Рубио начнется в Панаме, где пройдут переговоры с президентом страны Хосе Раулем Мулино. Одной из тем обсуждения станет влияние Китая в регионе.

Трамп заявил о претензиях США на Панамский канал еще до официального вступления в должность. По его словам, Панама в последнее время начала устанавливать якобы необоснованно высокие тарифы на проводку американских судов.