Памятник советским воинам решили продать в Ровно ради закупок БПЛА для ВСУ | 360°

Мир 27 апреля 2024, 18:05 Памятник советским воинам решили продать в Ровно ради закупок БПЛА для ВСУ Мэр Ровно Шакирзян: советский памятник продадут ради закупок БПЛА для ВСУ

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В Ровно демонтировали памятник советским солдатам, который стоял на холме Славы в центре города. Мэр Виктор Шакирзян в Telegram-канале сообщил, что скульптуру продадут, а на вырученные деньги власти закупят БПЛА для украинских солдат.

По его словам, власти Ровно не потратили средства из бюджета на снос монумента. На этом месте планируется установить памятник в честь солдат ВСУ, добавил Шакирзян.

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Монумент, представляющий собой 48-метровый гранитный обелиск, появился в Ровно в 1985 году. Рядом с ним были установлены фигуры солдата, партизана и школьницы.

О сносе памятника, который произошел 26 апреля, также писало украинское агентство УНИАН. В январе в подконтрольном ВСУ Херсоне избавились от монумента поэту Владимиру Маяковскому.