Памятник советским воинам осквернили в Хельсинки в День Победы | 360°

Мир 09 мая 2024, 20:24 Памятник советским воинам осквернили в Хельсинки в День Победы Посольство: в Хельсинки памятник советским воинам облили краской 9 Мая РИА «Новости»

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В Хельсинки неизвестные вандалы осквернили памятник советским воинам. О происшествии РИА «Новости» сообщили в посольстве России в Финляндии.

Информацию о ЧП дипмиссия получила утром 9 мая. Памятник залили краской. На место незамедлительно направили полицию.

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«Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям», — подчеркнули в посольстве.

Наиболее заметные следы повреждений удалось устранить силами сотрудников дипмиссии. Также в этом помогли неравнодушные российские соотечественники, добавили собеседники агентства. Вопрос о полном восстановлении памятника будут решать с финской стороной.

В конце февраля глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения могилы героя Великой Отечественной войны в Кишиневе. Там вандалы сломали обелиск на могиле гвардии капитана Андрея Колбинского.