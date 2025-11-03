Неизвестные осквернили мемориальные плиты в честь легионеров 20-й дивизии СС, установленные в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии. Об этом сообщило издание Delfi .

Памятник в честь погибших в битве с Советской армией нацистов находится в военно-историческом парке в поселке Синимяэ, где в 1944 году шли ожесточенные бои. Хулиганы разрисовали плиты красной краской и сбросили с постаментов.

В мае 2023 года в Синимяэ произошел похожий случай. Тогда вандалы испортили могильные плиты и фонарные столбы.

Ранее Эстония в числе других не поддержала внесенную Россией в Генассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Власти этой страны лишили ветеранов Великой Отечественной войны признания и запретили георгиевские ленточки.