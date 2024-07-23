Палестинские фракции договорились в Китае работать сообща

CCTV: палестинские фракции подписали в КНР декларацию о прекращении раскола

Представители фракций Палестины провели переговоры в Пекине. В ходе диалога они договорились укрепить единство и подписали декларацию о прекращении раскола. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Переговоры в Китае проходили с 21 по 23 июля. Посредником между фракциями выступила китайская сторона.

По информации сайта Al-Ayyam, палестинские группы обсуждали вопрос возможного объединения в составе Организации освобождения Палестины. Также важной темой для переговоров стала работа по управлению сектором Газа после завершения конфликта ХАМАС с Израилем.

Ранее израильская правозащитная организация «Шалом ахшав» («Мир — сейчас») сообщила о захвате значительной палестинской территории. По данным правозащитников, Израиль объявил «государственной землей» участок площадью 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

В организации отметили, что с начала 2024 года израильские власти захватили 2370 гектаров территорий Палестины.