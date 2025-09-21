Палестина заявила об отсутствии у Израиля суверенитета над оккупированными территориями

Признание Палестины рядом западных стран подтверждает отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными территориями. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла, помощник главы МИД по делам ООН.

Он отметил, что решением о признании Палестины страны показывают практический способ реализации концепции «двух государств» и стремятся включить палестинское государство в ближневосточный регион, связывая с его созданием безопасность, стабильность и мир. По словам Авадаллы, такие шаги подтверждают отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными территориями и означают признание Израиля в границах 1967 года.

Он подчеркнул, что это противоречит израильской колониальной политике, в рамках которой Израиль заявляет о захвате земель силой, «аннексии» палестинских территорий или пытается навязать им собственный суверенитет.

До сегодняшнего дня Палестину признали 147 стран, включая Россию.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее Франция, Великобритания, Португалия и ряд других стран заявили, что намерены признать палестинское государство в ходе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в понедельник.