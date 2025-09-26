Лидер Палестины захотел встретиться с Путиным

Лидер Палестины Аббас выразил надежду на встречу с Путиным на саммите в Москве

Палестинский лидер Махмуд Аббас во время визита на российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября, намерен провести двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил посол в Москве Абдельхафиз Нофаль.

«Конечно, мы запросили встречу с президентом России Владимиром Путиным, надеемся, что она произойдет», — объяснил он.

По словам дипломата, программа визита Аббаса будет ограничена из-за сложной обстановки в Палестине. Он выразил надежду, что удастся более основательно посетить Россию после прекращения огня.

Первый российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября. В нем примут участие представители арабских государств Ближнего Востока и Северной Африки, а также восточноафриканских стран, которые ходят в Лигу арабских государств.

Ранее заместитель главы МИД Палестины Омар Авадалла заявил, что признание государства Палестины некоторыми западными странами говорит об отсутствии суверенитета Израиля над оккупированными территориями. Сейчас государство признали 147 стран, в том числе Россия.