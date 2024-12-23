Госдеп присвоил Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и призвал американцев покинуть страну. С чем это связано и что замышляют уходящие в отставку демократы, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Он предположил, что в США могут пытаться создать нервозную обстановку в стране перед выборами.

«Ожидаются, видимо, какие-то массовые беспорядки. Вот. Для того чтобы граждан призывать покинуть страну — значит, массовые беспорядки должны достичь, по вычислениям Госдепа, масштабов гражданской войны. А каких-либо военных действий и угроз иного рода там просто не просматривается, вполне стабильная обстановка в стране», — рассказал Станкевич.

Собеседник 360.ru добавил, что демократы могут о чем-то догадываться или напрямую что-то готовить. Он не исключил, что это может быть «пакость напоследок, [чтобы] потрепать нервы».

В ноябре Служба внешней разведки сообщила, что Запад планирует использовать подготовленных на Украине боевиков, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в Белоруссии в 2025 году.