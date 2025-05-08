Пакистанские военные ударили по военным базам Индии

ВС Пакистана атаковали военные базы Индии в Джамму и Кашмире

Пакистан атаковал индийские военные базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре, используя ракеты и дроны. Об этом сообщил объединенный штаб обороны Индии в соцсети X.

«Военные базы в Джамму, Патханкот и Удхампур, расположенные вблизи границы в Джамму и Кашмире, подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников», — уточнили индийские военные.

В штабе добавили, что потерь среди военнослужащих и гражданских лиц нет. ВС Индии оперативно нейтрализовали угрозу.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился в ночь на 7 мая. Ракетные атаки индийских военных стали ответом на террористический акт рядом с городом Пахалгама в конце апреля.

Террористы тогда открыли огонь по безоружным туристам, сообщали «Известия». Жертвами нападения стали 26 человек, десятки получили ранения.