Пакистан увеличит импорт нефти из России
Советник премьера Пакистана: страна планирует увеличить импорт нефти из России
Пакистан намерен в ближайшее время увеличить импорт нефти из России. Об этом РИА «Новости» сообщил советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан.
«Торговля в предстоящие дни, импорт сырой нефти из России, будет лишь расти», — сказал он.
Советник политика напомнил, что Пакистан в 2023 году закупил в России около 100 тысяч тонн нефти.
«Это было лишь начало. Прежде мы не импортировали российскую нефть», — добавил Хан.
При этом чиновник подчеркнул, что у страны «нет аппетита» к закупкам сжиженного газа, хотя Пакистану предлагаются долгосрочные контракты на его поставки.
Ранее министр Силуанов сообщил о снижении доли нефтегазовых средств в бюджете России к 2027 году до 23%.