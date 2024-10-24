Пакистан увеличит импорт нефти из России

Пакистан намерен в ближайшее время увеличить импорт нефти из России. Об этом РИА «Новости» сообщил советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан.

«Торговля в предстоящие дни, импорт сырой нефти из России, будет лишь расти», — сказал он.

Советник политика напомнил, что Пакистан в 2023 году закупил в России около 100 тысяч тонн нефти.

«Это было лишь начало. Прежде мы не импортировали российскую нефть», — добавил Хан.

При этом чиновник подчеркнул, что у страны «нет аппетита» к закупкам сжиженного газа, хотя Пакистану предлагаются долгосрочные контракты на его поставки.

Ранее министр Силуанов сообщил о снижении доли нефтегазовых средств в бюджете России к 2027 году до 23%.