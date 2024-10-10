Министр Силуанов сообщил о снижении доли нефтегазовых средств в бюджете России к 2027 году

Доля нефтегазовых средств в бюджет России в 2027 году снизится до 23%. Об этом RT Arabic сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, Минфин балансирует расходы бюджета на уровне 60 долларов за баррель нефти. Он пояснил, что все те доходы, которые получаются выше, идут в Фонд национального благосостояния. В случае снижения цены на нефть деньги достаются из этого источника.

Силуанов добавил, что министерство всячески старается минимизировать влияние цен на нефть на бюджет.