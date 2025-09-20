Пакистан рассматривает возможность размещения своих войск в Саудовской Аравии

Пакистан рассматривает возможность размещения своих военных в Саудовской Аравии. Это обсуждается после подписания договора о взаимной обороне между Эр-Риядом и Исламабадом на днях. Об этом сообщил Al Jazeera.

По данным телеканала, речь идет не только об учениях и увеличении военной подготовки, но и о возможном присутствии пакистанских военных на территории королевства. Пока нет конкретных решений, но обсуждение этого вопроса уже называют «переломным моментом» в отношениях между двумя странами.

«Сама постановка этого вопроса на обсуждение — переломный момент в сотрудничестве двух стран», — отмечают собеседники телеканала.

Саудовская Аравия и Пакистан заключили оборонительный союз 17 сентября. Соглашение предусматривает, что нападение на одну из сторон будет расцениваться обеими странами как агрессия против них обеих. В МИД Пакистана подчеркивают, что новый оборонный союз отражает общую преданность укреплению безопасности и поддержанию мира в регионе, а также обещает совместное сдерживание агрессии.