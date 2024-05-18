Пакистан и Индия обратились к своим гражданам в Киргизии после ночных беспорядков | 360°

Мир 18 мая 2024, 13:18 Пакистан и Индия обратились к своим гражданам в Киргизии после ночных беспорядков Посольства Индии и Пакистана призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека Roman/Xinhua / Global Look Press

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Посольства Пакистана и Индии в Киргизии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека без нужды после ночных беспорядков. Сообщения дипмиссий появились в соцсетях Х и Facebook*.

По данным пакистанских дипломатов, нападениям подверглись несколько общежитий медвузов, где живут студенты из Пакистана, Индии и Бангладеш.

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«Миссия провела консультацию для пакистанских студентов с просьбой оставаться дома до тех пор, пока ситуация не вернется в норму», — заявили в посольстве.

Подобное сообщение опубликовали дипломаты из Индии. Несмотря на спокойную ситуацию, учащимся рекомендовали оставаться дома и обращаться в посольство в случае возникновения каких-либо проблем.

В Минздраве Киргизии сообщили о 29 пострадавших в результате ночных беспорядков в Бишкеке. Одному пакистанцу сломали челюсть.

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