Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня на границе после переговоров в Дохе. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Катара в своем официальном аккаунте в социальной сети Х .

Официальное сообщение ведомства гласит, что раунд переговоров между Пакистаном и Афганистаном состоялся в Дохе при посредничестве Катара и Турции. Сторонам удалось договориться о немедленном прекращении огня. Участники переговоров также договорились создать специальные механизмы для укрепления мира.

«Обе стороны также договорились провести дополнительные встречи в ближайшие дни, чтобы обеспечить устойчивость режима прекращения огня и проверить его выполнение надежным и устойчивым образом, что поспособствует достижению безопасности и стабильности в обеих странах», — сообщили в МИД Катара.

Ранее, 15 октября, военно-воздушные силы Пакистана нанесли авиаудары по столице Афганистана Кабулу.