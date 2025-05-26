Падение летающей тарелки в Китае попало на видео

В Китае пятиметровая летающая тарелка рухнула в фонтан на глазах у туристов

В Китае в курортном парке Куньмина летающая тарелка рухнула в фонтан на глазах у отдыхающих. Об этом сообщил Telegram-канал «Беспилот» , опубликовавший кадры падения аппарата.

Летательный аппарат разработала и построила компания Shenzhen Zhihang UAV. Его диаметр составляет пять метров.

Аппарат рассчитан на двух пассажиров, но в момент испытательного полета на его борту никого не было. В планах компании использовать летающую тарелку для туристических экскурсий.

Ранее в России опровергли фейк о гибели советских солдат при встрече с инопланетянами в Сибири. Как отметил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, подобное событие не получилось бы скрыть даже при режиме секретности.

До этого профессор Стэнфордского университета доктор Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил по этому поводу, что американец не первый ученый, делающий подобные заявления, но подтверждения этому все еще нет.