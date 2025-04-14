Фейк: советские солдаты погибли в Сибири при встрече с инопланетянами

В интернете появилась информация, что в 1980-х 23 советских военных в Сибири погибли при встрече с инопланетянами. Однако эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети распространились данные о рассекреченных документах ЦРУ, из которых следует, что в конце 1980-х в Сибири советские военные сбили ракетой «земля-воздух» предмет, похожий на летающую тарелку с инопланетянами. Объект упал недалеко от воинской части. Возле обломков оказались 25 военнослужащих. По свидетельствам выживших, из корабля вылезли пять гуманоидов, которые слились в один шар, начавший расти и вспыхнувший ярким светом. В результате 23 солдата превратились в известняк, выжили только двое, которые не попали в свет от объекта.

Правда

Документ ЦРУ действительно есть, однако источником информации он указывает статью «Космическая месть» в газете «Голос Украины» от 1993 года. Создала отчет Информационная служба иностранного вещания, переводившая для руководства разведки материалы зарубежных СМИ.

В свою очередь, журналисты издания получили сведения из газеты «Вечерний Тернополь», а та — из канадского таблоида Weekly World News, который специализируется на сенсациях, зачастую вымышленных.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в интервью «Аргументам и фактам» усомнился в реальности подобного происшествия. Он заявил, что у такого события не могло бы не быть свидетелей и скрыть это не удалось бы, даже несмотря на режим секретности.

Таким образом, никаких официальных подтверждений этой истории не существует.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.