ОЗХО не нашла доказательств использования Россией химического оружия | 360°

07 мая 2024, 13:31
ОЗХО не нашла доказательств использования Россией химического оружия
ОЗХО: Россия и Украина не представили доказательств использования химоружия
Представленная Россией и Украиной информация со взаимными обвинениями в использовании токсичных химикатов в качестве средств вооружений не нашла подтверждений. Об этом говорится в официальном заявлении секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В ведомстве подчеркнули, что внимательно изучили представленные документы, но посчитали все взаимные обвинения недостаточно обоснованными. Хотя сама ситуация с возможным применением химического оружия остается высокой.
В организации напомнили, что США обвинили Россию в использовании она Украине отравляющего вещества хлорпикрин, подпадающего под Конвенцию о запрете химического оружия. Россия все обвинения отрицала. При этом американцы не подавали в ОЗХО никаких заявлений для проведения проверки своих претензий, но это их не остановило от введения санкций.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания США о якобы применении химического оружия на Украине подчеркнул, что никаких доказательств американская сторона не представила. Дипломат назвал новые санкции очередными нелегитимными ухищрениями для сдерживания промышленного потенциала России.
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