Овечкина хотели выдворить из США ради политического давления на Путина

WSJ: команда Байдена была готова выгнать Овечкина и других россиян из НХЛ

В 2024 году администрация Джо Байдена планировала выдворить из США хоккеиста Александра Овечкина и других российских игроков НХЛ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Газета сообщает, что администрация обдумывала подобное решение за несколько месяцев до августовского обмена заключенными в прошлом году.

«Экс-советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассматривал возможность наказать Путина, выдворив российских хоккеистов, включая Александра Овечкина», — указано в материале.

В итоге Салливан передумал.

Напомним, 6 апреля Овечкин ворвался в историю НХЛ, забив 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и став лучшим снайпером в истории лиги.

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста с этим историческим достижением. Глава государства отметил, что успех Овечкина — это не только его личная победа, но и радость для всех болельщиков, независимо от их национальности.

Ранее легендарный хоккеист НХЛ Александр Овечкин побывал на турнире ОвиCUP в Красногорске. Он посетил матчи заключительного тура группового этапа и наблюдал за игрой юных спортсменов с трибун.