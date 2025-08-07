Александр Овечкин сделал сюрприз участникам турнира ОвиCUP в Красногорске

Александр Овечкин провел автограф-сессию для юных хоккеистов в Красногорске

Легендарный хоккеист НХЛ Александр Овечкин поддержал участников турнира ОвиCUP в Красногорске. Он посетил матчи заключительного тура группового этапа и с трибун наблюдал за игрой юных спортсменов.

После игр Овечкин устроил для ребят приятный сюрприз — заглянул в раздевалки команд, тепло пообщался с хоккеистами, сделал совместные фотографии и раздал автографы.

«Удачи вам, будем болеть, переживать», — обратился к хоккеистам спортсмен.

В этом году международный турнир побил рекорд по числу участников — на лед вышли 24 команды из ведущих хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана. Финалистов и призеров капитан «Вашингтон Кэпиталз» наградит лично.