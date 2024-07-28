«Отвратительно и запрещено законом». Песков высказался по поводу открытия Игр в Париже

Песков: на открытии Игр в Париже имели место совершенно отвратительные моменты

IMAGO/Vincent Kalut
Фото: IMAGO/Vincent Kalut/Global Look Press

Некоторые моменты в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были совершенно отвратительными. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признался, что не смотрел целиком трансляцию, лишь «выжимки».

«Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты. <…> Это отвратительно, а главное — это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», — подчеркнул Песков.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля в Париже у Эйфелевой башни. В Сети обсуждают участие в мероприятии трансвеститов* и других ЛГБТ*-персонажей. В СМИ отметили, что церемония открытия показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза.

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