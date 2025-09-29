Россия устрашила Японию маневром с подлодками в ответ на призывы вернуть Курилы и размещение западных комплексов Typhoon. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao .

Автор материала напомнил, что государства за 80 лет так и не подписали мирный договор, и этот факт продемонстрировал накопившееся недоверие между ними. Ситуация усугубилась тем, что японцы продолжают требовать вернуть ей Курильские острова.

Издание отметило, что размещение Японией американских ракетных комплексов Typhoon вывело Россию из себя. В ответ на установку западного оружия страна провела с Китаем совместное патрулирование.

Российская субмарина «Варшавянка» и китайская Type 039А прошли через Восточно-Китайское и Японское моря, обогнув японскую территорию.

«Токио лишился дара речи — российские и китайские подлодки начали кружить вокруг Японии», — подчеркнуло Baijiahao.

Ранее агентство Traffic News сообщило о прошедшей рядом с Хоккайдо атомной подводной лодке «Борей». Огромная субмарина вызвала панику в азиатской стране, сообщило издание.