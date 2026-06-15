Генконсул РФ в в Марселе Оранский: нехватка россиян ударила по экономике Франции

Экономика юга Франции пострадала из-за нехватки российских туристов. Об этом сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский в беседе с РИА «Новости» .

«Отсутствие наших туристов, конечно, ударило по экономике южных регионов Франции, но не катастрофически», — сказал он.

По словам дипломата, до пандемии и введения санкций россияне играли значительную роль в туристическом секторе французского Лазурного Берега.

Также в интервью агентству Станислав Оранский заявил, что французы соскучились по русской культуре. По его словам, интерес к России во французском обществе традиционно остается очень высоким. Однако теперь, когда в Европе стали вводить запреты на все российское, местные жители начали воспринимать культуру России как что-то экзотическое. Она стала редкой возможностью, которой сильно не хватает.