Крапивник: Запад и Зеленский расслабились и думают, что им все сойдет с рук

Украинский лидер Владимир Зеленский и его западные союзники расслабились и полагают, что им сойдет с рук любая выходка. Однако из-за попытки атаки на резиденцию президента России Владимира Путина над Европой нависла угроза уничтожения, отметил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник.

«Они повышают ставки до того момента, пока сами не получат удар, и этот удар будет серьезным», — сказал он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

Крапивник обратил внимание, что подобная эскалация вполне может спровоцировать ядерный конфликт, а Европу в нем попросту уничтожат.

Украина предприняла попытку атаковать резиденцию российского лидера в Нижегородской области в ночь на 29 декабря. С разных направлений по ней выпустили 91 дрон, все беспилотники уничтожили средства ПВО.

В ЕС действия Зеленского никак не комментировали. Военкор Александр Коц предположил, что молчание связано с отсутствием методички от автора идеи удара.