Сегодня 16:50 «Нужен где-нибудь взрыв». Кто и зачем предложил провести ядерные испытания в России Политолог Аджамян предупредил о негативных последствиях испытаний ЯО в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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В России предложили провести испытания ядерного оружия. По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, это необходимо, чтобы напомнить человечеству о страшной угрозе. Последние ядерные испытания РФ проводила в 1990 году. Насколько реально их возобновление, разбирался 360.ru.

«Не надо расслабляться» Предложение о проведении ядерных испытаний Андрей Колесник озвучил в беседе с Lenta.ru, говоря о возможности применения ВСУ грязной ядерной бомбы (так называют боеприпас, начиненный радиоактивными материалами вместе с обычной взрывчаткой).

По мнению депутата, мир, кажется, стал забывать о трагедиях в Хиросиме и на Чернобыльской АЭС. Понимание того, насколько разрушительным может быть ядерное оружие, словно стирается. И с учетом этого важно не расслабляться, подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба Минобороны

«Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — выразил уверенность Колесник.

Интересно О ввозе на Украину отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива, которые можно использовать для создания грязной бомбы и химических провокаций, в августе сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. О ввозе на Украину отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива, которые можно использовать для создания грязной бомбы и химических провокаций, в августе сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

О последствиях испытаний ядерного оружия Такую точку зрения, впрочем, разделяют, безусловно, не все. Политолог Петр Колчин в беседе с 360.ru отметил, что мир прекрасно помнит, чем грозит применение ЯО. Предполагать, что все об этом забыли, очевидно, было бы преувеличением.

«Я не считаю, что в современных реалиях ядерные испытания могут стать каким-то эффективным инструментом продвижения нашей позиции. Что такое ядерные испытания, мир знает и помнит. Что такое применение атомного оружия, мир тоже помнит на примере Хиросимы и Нагасаки. Также никто не забыл о последствиях катастрофы на АЭС в Чернобыле», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

И вместе с тем, по мнению политолога, все эти события, как показывает практика, не могут удержать агрессивное стремление ряда государств к желанию применить этот разрушительный вид вооружения. «В нынешних и без того турбулентных условиях возобновление испытаний ядерного оружия, на мой взгляд, может привести только к новой эскалации, к новой гонке ядерных вооружений», — предупредил Колчин.

Кроме того, продолжил политолог, важно понимать, что возобновление ядерных испытаний может негативно разиться на отношениях России с дружественными странами.

Фото: РИА «Новости»

«Гораздо важнее напоминать человечеству о существующих фактах применения ядерного оружия, о том, какой это трагедией стало для миллионов людей. И нужно вести информационную кампанию, а не действовать через демонстрацию наших возможностей, о которых и так все знают. Важнее как раз гуманитарный формат», — добавил эксперт.

Интересно В октябре 2023 года замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия не видит прямой связи выхода из Договора об отказе от ядерных испытаний с началом новой гонки вооружений. Если Вашингтон пойдет по разрушительному пути проведения ядерных испытаний, то Москва будет вынуждена ответить зеркально, подчеркнул он. В октябре 2023 года замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия не видит прямой связи выхода из Договора об отказе от ядерных испытаний с началом новой гонки вооружений. Если Вашингтон пойдет по разрушительному пути проведения ядерных испытаний, то Москва будет вынуждена ответить зеркально, подчеркнул он.

Почему в Госдуме говорят про испытания ЯО Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян не исключил, что разговоры об испытании ядерного оружия в Госдуме завели не случайно, а на фоне громкой темы о возможном разрешении ВСУ наносить удары по России дальнобойным американским оружием.

«Возможно, это некий звоночек о том, что подобное развитие событий не исключено. Почему об этом начали говорить? Возможно, вследствие того, что Запад может разрешить Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь нашей страны», — предположил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Говоря о том, как такие испытания могут сказаться на положении России в мире, Аджамян отметил, что среди дружественных РФ стран на это, скорее всего, резко негативно отреагирует Китай. Возможно, что такую же позицию займет Индия. А на сегодняшний день, напомнил он, эти страны активно покупают российскую нефть. «То есть нам важно не потерять хорошие отношения с подобными странами, но если встает вопрос национальной безопасности, если подобные испытания могут стать неким отрезвляющим, холодным душем для Запада, то опять же руководство страны может такой вариант рассмотреть», — добавил собеседник 360.ru. Когда Путин говорил об испытаниях ядерного оружия Президент России поднимал тему испытаний ядерного оружия в феврале 2023 года во время послания Федеральному собранию. Тогда глава государства указал на то, что Минобороны и Росатом должны быть готовы к проведению ядерных испытаний –– на случай, если такие решат провести США, тем более что там идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. «В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем», — предупредил Путин.