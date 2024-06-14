В мире формируется все более трезвая оценка ситуации на Украине, и во многом это происходит под влиянием России. Об этом РИА «Новости» рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Наши усилия по высвечиванию лицемерия и двойных стандартов Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны. Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего», — подчеркнул он.

По мнению Небензи, западной антироссийской пропаганде становится все труднее одурачить «ооновское большинство», которому навязывают украинскую повестку, оставляя в тени куда более острые вопросы.

В апреле постоянный представитель России при ООН отмечал, что западная помощь Украине никак не повлияет на развитие ситуации на линии боестолкновения. Успеха ВСУ также не принесут ни контратаки, ни «мясные штурмы», отмечал Василий Небензя.