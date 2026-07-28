Укушенную гадюкой женщину спасли в больнице в Раменском

Женщину после укуса змеи доставили в больницу в Раменском. После контакта с гадюкой у нее появилась отечность и точечные кровоизлияния, сообщили в региональном Минздраве.

Женщине ввели противозмеиную сыворотку, использование которой допустимо только по врачебным показаниям в условиях больницы. Самовольное применение этого препарата может привести к анафилактическому шоку и аллергической реакции.

«Также пациентке назначили комплексную терапию, включавшую инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости крови», — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе Раменской больницы, хирург Александр Кошелев.

Пациентка провела в больнице четверо суток. За это время отек спал, а гематомы рассосались. Женщину выписали домой под амбулаторное наблюдение.

При укусах змеи врачи рекомендуют сразу вызывать скорую помощь и принять антигистаминные препараты. Рану следует обработать мыльным раствором или антисептиком, накрыть стерильной салфеткой и обеспечить обильное питье.