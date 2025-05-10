Отряд служебных собак впервые принял участие в параде на 9 Мая в Белоруссии

В Минске впервые в парадном строю на 9 мая прошли саперы с собаками

Праздничный парад по случаю Дня Победы состоялся в Минске. В нем впервые принял участие отряд собак, которые служат в кинологическом центре ВС Белоруссии, сообщил БелТА.

Таким образом в Белоруссии решили отдать дань уважения четвероногим друзьям человека, которые во время Великой Отечественной войны сражались вместе с советскими бойцами.

Согласно статистике, на фронтах тогда задействовали порядка 60 тысяч собак. Они помогли вытащить с поля боя около 700 тысяч раненых, нашли четыре миллиона мин и фугасов. Псов также привлекали к доставке важных документов.

Военный парад прошел на площадке у стелы «Минск — город-герой». В нем участвовали около четырех тысяч человек.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления на параде Победы в Минске призвал политиков стран Запада вспомнить уроки ВОВ. Также он напомнил, что Белоруссия всегда выступала за мир.