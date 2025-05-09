Лукашенко: Евросоюз превращает Польшу и Прибалтику в плацдарм НАТО

Евросоюз превращает Польшу и страны Прибалтики в плацдарм для атак на восточных рубежах НАТО. С таким заявлением президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на параде по случаю Дня Победы в Минске, сообщил БелТА .

«ЕС фактически трансформировался из экономического объединения в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия призывает к миру, но при этом делает все необходимое для укрепления своего оборонного потенциала. Он назвал белорусскую армию надежным щитом.

Глава Белоруссии добавил, что Польша и Литва планируют поставить на границе минно-взрывные заграждения.

По словам Лукашенко, присутствие китайского лидера Си Цзиньпина на праздновании 9 Мая в Москве доказывает четкую позицию Пекина. При сохранении внешнеполитической сдержанности Китай занимает сторону России, писало Life.ru.